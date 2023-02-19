منتحلاً صفة قاضي .. الأمن الوطني يستدرج متهما ويعتقله في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، الاحد، القبض على شخص ينتحل صفة قاضي في العاصمة بغداد.
وذكر اعلام الجهاز، في بيان إن "كمينا محكما نصب لاستدراج المتهم الذي إعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع صورة فيها لأحد القضاة بهدف إيهام المواطنين بإمكانية إصدار مذكرات قبض وانجاز المعاملات مقابل استحصال مبالغ مالية".
وأضاف، "جرى تدوين أقوال المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".
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