رئيس الوزراء: نرتقب من البرلمان التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عزم البرلمان لتصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي مبينا ان العراق بحاجة الى التعاون الدولي في إيقاف تمويل الإرهاب واسترداد المطلوبين.

وقال السوداني في مقابلة إن “البرلمان بصدد التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لتحسين دخل المواطن".

واضاف السوداني ان "الحكومة بدأت باسلوب استرداد الأموال وتعقب المطلوبين وهذا يحصل لأول مرة منذ العام 2003".

وأشار ، ان "الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار"، مشيرا الى "البدء بإصلاح المؤسسات المعنية بملاحقة الفساد".