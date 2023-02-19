المحكمة الاتحادية تقبل دعوى ليث الدليمي ضد الحلبوسي وتدخل طرفا ثالثا

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا الموافقة على قبول الدعوى المقدمة من قبل النائب المبعد ليث الدليمي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب ان "المحكمة الاتحادية العليا تقبل دعوى النائب ليث الدليمي شكلا".

وأوضحت انها أدخلت "أشخاصا ثالثين في الدعوى للاستيضاح منهم بشأن استقالات واوراق ممضاة على بياض زعم المدعي أنهم سلموها الى السيد الحلبوسي قبل الانتخابات كضمان".

واثار اجبار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للنائب المنشق عن حزبه ليث الدليمي جدلا سياسيا واسعا وسط طلبات بانهاء تسلط الحلبوسي بالسلطة