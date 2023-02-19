فريق الإنقاذ العراقي يعود من تركيا بعد اكمال مهمته

وصل فريق الإنقاذ العراقي، اليوم الاحد، من تركيا بعد مشاركته في عمليات انقاذ المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم 6/2/2023.

وقال اعلام مديرية الدفاع المدني في تصريح صحفي، ان "تم استقبال الفريق بحضور السفير التركي ومدير عام الدفاع المدني وعدد من المدراء العامين"، مبينا ان "الاستقبال تم ب‍قاعدة محمد علاء الجوية العسكرية في مطار بغداد الدولي "مشيرا الى ان "الفريق مكون من 30 منتسبا بينهم 5 ضباط "، موضحا ان "الفريق أمضي 12 يوما في تركيا".

وأضاف ان "الفريق تمكن من انتشال 16 جثة وإنقاذ ثلاثة اشخاص احياء"، مبينا ان "الفريق عمل في غازي عنتاب وهاتاي انطاكيا".

وأشار اعلام الدفاع المدني الى ان "الفريق نال اشادة من المنظمة الدولية للحماية المدنية في سويسرا جنيف".

ولفت الى ان "الطائرة التي ارجعتهم هي عسكرية تابعة للقوة الجوية العراقية من غازي عنتاب "، مؤكدا انه "لا يوجد اي اصابات بين فريق الإنقاذ العراقي".