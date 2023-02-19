الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الدور الرقابي للبرلمان بمكافحة الفساد


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب بمجال مكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الواقع التعليمي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد تحالف وطن النيابي برئاسة النائب ياسر إسكندر وتوت"، مشيراً رئيس الجمهورية الى "ضرورة تكثيف الجهود لدعم البرنامج الخدمي للحكومة وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة لجميع أبناء الشعب في حياة كريمة والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار للحفاظ على المكتسبات المتحققة".

وبحسب البيان، أكد رشيد "أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب ومتابعته لعمل مؤسسات الدولة المختلفة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الواقع التعليمي في البلاد".

ولفت رئيس الجمهورية الى "الواقع الخدمي والأمني للمحافظات وما يجب اتخاذه من إجراءات ضرورية للنهوض بواقعها".

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الزائر عن "شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية"، مؤكدين "عدم ادخارهم أي جهد لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهمين حاولا نقل أدوية متنوعة بدون تخويل رسمي في بغداد
السجن ست سنوات بحق مجرمين روجا عملة مزيفة في كربلاء
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الدور الرقابي للبرلمان بمكافحة الفساد
السوداني: العراق مفتاح الحل بالمنطقة.. جزء من الفساد يمول الإرهاب
العتبة العلوية تعلن اعداد المشاركين بإحياء ذكرى المبعث النبوي
السوداني لشركة سيمنز: برنامجنا يتضمن التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير الكهرباء
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
النزاهة النيابية: هذا ما توصلنا إليه بشأن "سرقة القرن"
الطاقة النيابية تتوقع محطة السوداني المُقبلة لحل أزمة الكهرباء هي الصين
انطلاق عملية أمنية في ديالى وصلاح الدين لملاحقة الإرهابيين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك