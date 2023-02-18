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السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحكومة العراقية تسعى لعلاقات متوازنة لتثبيت الاستقرار بالمنطقة.

وقال مكتب السوداني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته، صباح اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59"، لافتا الى أن "اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصُّعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية".

وأكد السوداني، بحسب البيان: "إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطّاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطّاع الغاز".

وأوضح "رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله"، مؤكداً أن "الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".

من جانبه أشاد بلينكن، بـ"الخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطّاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير".

وأكد "تثمين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار"، مجدداً الدعم لـ"الحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الصُّعد والمجالات".

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