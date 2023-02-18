انطلاق عملية أمنية في ديالى وصلاح الدين لملاحقة الإرهابيين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، انطلاق عملية عسكرية في محافظتين لملاحقة الخلايا الارهابية.

وذكرت الخلية في بيان، أن "ثلاث قيادات عمليات هي الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين باشرت بعملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية ) وهي جزء من عملية كبرى بعموم قواطع العمليات ومستمرة منذ اسبوع ويشترك بها كل قواتنا الامنية البطلة وباستناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف الساندة".

وأضافت، أن العملية "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولغرض إدامة الزخم واستمرارا للضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبتواجد ميداني من قبل قائد القوات البرية والقادة والآمرين بكافة المستويات".