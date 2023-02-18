السوداني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي بمكافحة الفساد واسترداد المطلوبين

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية بمجال مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين واستعادة الأموال المنهوبة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "السوداني التقى في مقرّ إقامته، مساء أمس الجمعة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسال فوندرالين، وذلك على هامش مشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

وأضاف، ان "اللقاء استعرض العلاقات بين العراق ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء "رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطوّرة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات".

وبيّن السوداني، بحسب البيان، أن "لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وبناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأثيرات التغيّر المناخي وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى "الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي ب‍العراق".

وبحسب البيان، أشار رئيس الوزراء إلى "أهمية دعم الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة".

من جانبها أعربت فوندرالين عن "دعمها رئيس الوزراء وقرارته الإصلاحية، وعن إقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي على التعاون والتبادل مع العراق، في ظلّ الشراكات طويلة الأمد"، مشيرة إلى "جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة".