السيادة يصدر توضيحاً بشأن الانسحابات الأخيرة: لا عودة لهم

أصدر تحالف السيادة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن الانسحابات الأخيرة.

وقال التحالف في بيان أنه "تأسس بتحالف نيابي بين حزب تقدم وحزب المشروع العربي في العراق للمضي سوياً ببرنامج موحد يحقق أهداف الجماهير التي منحتنا الثقة بتمثيلها، وإن مغادرة أي نائب أو عضو أو أي كادر عن صفوف حزبه في تقدم أو المشروع العربي فهو خارج صفوف التحالف بشكل قطعي".

وأكد السيادة، أنه "على الذين أعلنوا موقفهم بالانسحاب خلال اليومين الماضيين بأن لا عودة لهم إلى صفوف التحالف الا بقرار من أحزابهم التي ينتمون لها في تقدم أو المشروع العربي وتنفيذ مقررات التحالف"