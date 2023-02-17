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الصحة تدين الاعتداء على ملاكاتها في مستشفى الزعفرانية


ادانت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الاعتداء على ملاكاتها الطبية والصحية في مستشفى الزعفرانية وتؤكد على مقاضاة المعتدين.

وقالت الوزارة في بيان انه "يدين وزير الصحة صالح الحسناوي وكافة ملاكات وزارة الصحة الاعتداء الذي طال الملاكات الطبية والصحية والتمريضية في مستشفى الزعفرانية التابع لدائرة صــحة بغداد الرصافة من قبل مرافقي احد المراجعين اليوم الجمعة الموافق 17 شباط 2023".

واضافت: "اكد الوزير انه وجه فورا مدير عام صــحة الرصافة بزيارة المستشفى للاطمئنان على ملاكاتها وسيتم محاسبة المعتدين واتباع الاجراءات القانونية لمقاضاتهم لعرضهم على القضاء العادل واصدار التوجيهات بمحاسبة القوة المتواجدة بالحماية وتعزيزها لهذا اليوم"، مشيرا الى ان "المتابعة مستمرة مع كل من وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقائد عمليات الرصافة"، مؤكدا عدم التهاون في حقوق المنتسبين من كافة الاختصاصات ومساندتهم في أخذ حقوقهم قانونيا وتمكينهم من تقديم الخدمة الطبية".

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الصحة تدين الاعتداء على ملاكاتها في مستشفى الزعفرانية
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