اربعة نواب سنة ينسحبون من حزب وكتلة تقدم النيابية

اعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة عن انسحابهم رسميا من حزب وكتلة تقدم النيابية ولملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار.

واضاف بيان صدر عنهم اطلعت وكالة انباء براثا على نسخة منه ان المنسحبين اعلنوا عن بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم؛ على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم.

واوضح البيان ان النواب المنسحبين هم كل من النائب الشيخ فلاح الزيدان والنائب الشيخ لطيف الورشان والنائب الشيخ عادل المحلاوي والنائب الدكتور يوسف السبعاوي