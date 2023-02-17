مكتب السوداني: التطبيع "كذبة مفضوحة"

أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر أن مروجي كذبة رواية التطبيع أزعجتهم الحقيقة فذهبوا الى اختلاق القصص الخيالية.

وقال نادر في تغريدة له على منصة تويتر ان "صديقاً سألني لماذا لا تردّون على "رواية التطبيع"، ‏متسائلاً هل يستحق الكذب المفضوح ردًّاً".

وأضاف نادر ان " ‏من تزعجه الحقيقة لا يجد سوى اختلاق القصص الخيالية".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت حديثا لمحلل سياسي زعم فيها قيام الوفد العراقي الذي زار واشنطن مؤخرا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.