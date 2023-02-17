الأخبار

مكتب السوداني: التطبيع "كذبة مفضوحة"


أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر أن مروجي كذبة رواية التطبيع أزعجتهم الحقيقة فذهبوا الى اختلاق القصص الخيالية.

وقال  نادر في تغريدة له على منصة تويتر  ان "صديقاً سألني لماذا لا تردّون على "رواية التطبيع"، ‏متسائلاً هل يستحق الكذب المفضوح ردًّاً".

وأضاف نادر ان " ‏من تزعجه الحقيقة لا يجد سوى اختلاق القصص الخيالية".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت حديثا لمحلل سياسي زعم فيها قيام الوفد العراقي الذي زار واشنطن مؤخرا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب معين الكاظمي تكشف أسباب تأخر إقرار الموازنة وتحدد موعد حسمها
مكتب السوداني: التطبيع "كذبة مفضوحة"
ثلاث طائرات عراقية إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب
العراق وأرمينيا يبحثان تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين
على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن ... رئيس الوزراء يستقبل السيناتور الأمريكي كريس فان هولين
السوداني يدعو المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق
المتحدث الرسمي باسم الحكومة : من اليوم.. اعتماد سعر الصرف الرسمي في منافذ الخطوط الجوية
أكثر من 12 مليون زائر شاركوا في الزيارة الرجبية: هذه تفاصيل الخطة الحكومية
مدير الخطوط الجوية يُلزم بقطع تذاكر السفر بالدينار بدل الدولار
الفياض يلتقي الرئيس السوري بشار الاسد حاملا رسالة من رئيس الوزراء محمد السوداني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.78
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك