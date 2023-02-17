على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن ... رئيس الوزراء يستقبل السيناتور الأمريكي كريس فان هولين

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل توطيدها في مجالات عدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "التقى، صباح اليوم الجمعة، السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن".

وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد بحث علاقات التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل توطيدها في مجالات عدة، كما تناول اللقاء جهود العراق المتواصلة في مكافحة الإرهاب والتطرّف، وتأكيد دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الحالية، والمسار الذي تنتهجه في تنفيذ برنامجها الحكومي.