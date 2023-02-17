أكثر من 12 مليون زائر شاركوا في الزيارة الرجبية: هذه تفاصيل الخطة الحكومية

أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الجمعة، عن مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في إحياء مراسيم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، فيما أكد قائد عمليات بغداد إن معظم الطرق الآن مفتوحة في بغداد.

وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية حيدر الشمري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد عمليات بغداد، أن "أعداد الزائرين المشاركين في إحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم بلغ 12 مليون شخص حتى ظهر اليوم الجمعة"، مشيرا الى انه "سيتم تفويج الزائرين الى مقتربات العاصمة بغداد، وبعض الزائرين إلى المحافظات بعد انتهاء مراسم الزيارة".

الى ذلك، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم خلال المؤتمر، إن "معظم الطرق الآن مفتوحة في العاصمة باستثناء القريبة من مدينة الكاظمية التي تشهد زخما كبيرا في خروج الزائرين"، لافتا الى ان "بمجرد تراجع أعداد الزائرين سيتم فتح جميع الطرق في بغداد".

من جانبه قال أمين بغداد عمار موسى كاظم إن "أمانة بغداد كان لها دور كبير من خلال التنسيق مع العتبة الكاظمية المقدسة والقوات الأمنية، وكان هناك تنسيق عال لتقديم الخدمات للزائرين"، لافتاً الى أن "أمانة بغداد تمكنت من رفع أكثر من أربعة آلاف طن من النفايات خلال الزيارة".

وأشار الى أن "هناك خطة الى ما بعد رفع المواكب، وستكون هناك حملة لتنظيف المدينة بالكامل".

بدوره، أكد محافظة بغداد محمد جابر العطا أن "المحافظة شاركت بالزيارة بأكثر من 190 آلية سواء في مداخل بغداد أو في الأقضية والعمل متواصل لتنظيف المدينة ونقل النفايات وغسل الشوارع واستنفار الجهود من جميع المديريات والدوائر الخدمية".

كما بين وكيل وزير النقل حازم الحفاظي، انه لا "زلنا مستمرين بالتفويج العكسي للزائرين نحو المناطق في بغداد والمحافظات".

وقال الحفاظي ان "هناك 3 محاور لنقل الزائرين"، موضحا ان "العجلات المشاركة بنقل الحشود المليونية بلغت 25 ألف عجلة و11 قطار"، مشيرا الى انه "لدينا تنسيق بين الوزارة والقوات الأمنية".