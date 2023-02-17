رئيس اللجنة الامنية الخاصة بالزيارة الرجبية يعلن نجاح الخطة الأمنية

أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الامير الشمري، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.

وذكر الشمري في بيان : "على مدار أيام متواصلة وبجهد استخباري كبير، والتزام عالي المستوى بالخطط المرسومة، تمكن الأبطال في الأجهزة الأمنية من تأمين ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام في العاصمة بغداد وكذلك في جميع الطرقات التي سلكها الزائرون من جميع محافظات البلاد، لإحياء هذه الذكرى الخالدة في ضمير الإنسانية".

وتابع الشمري، "احيي الجهد الخدمي والمواكب والزائرين الذين تعاونوا مع إخوانهم وأبنائهم في الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن لهذه الجموع المؤمنة، كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية الحاشدة، فقد بذل منتسبو القوات الأمنية جهوداً كبيرة تستحق الثناء".