الإعلام الأمني: قتل 3 ارهابيين من داعش في سلسلة جبال حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل 3 ارهابيين من داعش في سلسلة جبال حمرين بضربة جوية.

وقالت الخلية في بيان انه "ثائراً للشهداء الأبرار، واستمرارا للنهج التعرضي، ووفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو الأبطال ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وأضاف البيان، إن "القطعات الأمنية ستلاحق العناصر الإرهابية الجبانة ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان".