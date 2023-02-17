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وزارة الدفاع تصدر تنويها حول حالة الملازم الاول ليث الخيكاني بعد الانباء التي تحدثت عن استشهاده


أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن حالة الصحية للملازم الأول ليث الخيكاني إثر تعرضه يوم أمس أثناء تنفيذه عملية بطولية ضد العناصر الإرهابية في الطارمية.

وذكرت الوزارة في بيان انه "بعد المتابعة المستمرة من قبل وزير الدفاع، لحالة الجريح البطل الملازم أول ليث الخيكاني الذي تعرض للإصابة يوم أمس أثناء تنفيذه عملية بطولية ضد العناصر الإرهابية في الطارمية، تعلن وزارة الدفاع استحصال كافة الموافقات الرسمية على نقل الملازم أول البطل ليث الخيكاني، الى مستشفى كوان في تركيا لتلقي العلاج".

وأشارت الى ان "عدم استقرار حالته الصحية أخرت في عملية نقله"، موكدة ان "الوزارة ستقوم باستكمال كافة الإجراءات لنقل الجريح البطل بعد استقرار حالته الصحية".

وشددت وزارة الدفاع، بحسب البيان، أن "وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يتابعان الحالة الصحية للجريح البطل وبشكل مستمر".

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