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السوداني يبحث في ميونخ جهود فريق التحقيق بجرائم داعش


بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش الارهابي .

وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، في مدينة ميونخ الألمانية، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (اليونيتاد)، في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزّل في العراق، وملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم والناجين منها".

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