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قيادة عمليات بغداد تكشف تفاصيل أحداث الطارمية


اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، مداهمة وكر لداعش" وقتل ثلاثة إرهابيين من "داعش"، فيما كشف مصدر أمني تفاصيل العملية الأمنية والعدد الاولي لضحايا المنتسبين في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن/قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/قيادتنا، من مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاث إرهابيين".

وأضاف البيان أن "أحد الإرهابيين كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

من جهته، قال مصدر أمني إن "منتسبين اثنين استشهدوا،  بينهم آمر الفوج الثالث/ مغاوير العمليات (المقدم الركن عمار نعمان) والاخر برتبة ملازم اول (  ليث حسين الخيكاني ) خلال اشتباكات عنيفة مع عصابات داعش الارهابية في الطارمية ايضا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإصابة جندي بنيران قناص داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "جندياً أصيب نتيجة تعرضه لنيران قناص داعشي ضمن بستان حسيبة في منطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "قوة امنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".

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