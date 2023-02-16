مقتل اثنين من الدواعش في ديالى

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، مقتل اثنين من "الدواعش" في محافظة ديالى.

وقال المحمداوي في حديث صحفي ان " قواتنا الأمنية تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى والاستيلاء على أسلحتهم من رشاشة ونواظير ليلية وتدمير انفاقهم ومستودع الارزاق".

وأضاف نائب قيادة العمليات المشتركة، ان "الجهد الاستخباري كان فعالاً في هذه العملية".

الى ذلك، كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل العملية التي أدت مقتل اثنين من الدواعش في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان، ان "قيادة عمليات ديالى من خلال قطعاتها شرعت بتنفيذ واجب تفتيش أماكن الضربات الجوية التي تم تنفيذها على اوكار عصابات داعش الإرهابي".

وأضافت ان "هذه العملية اسفرت عن قتل إرهابيين إثنين احدهما قيادي خطر في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، كما ضبطت أسلحة وعتاد ونواظير ليلية ومعدات وتدمير مستودع للأرزاق وكهوف وانفاق لعناصر عصابات داعش الإرهابية".