سقوط شهداء وجرحى خلال اشتباكات بين القوات الامنية وارهابيين تابعين لداعش في الطارمية

افاد مصدر امني مسؤول ان القوات الامنية اشتبكت مع مجموعة ارهابية تابعة لداعش حاول الاعتداء على زوار الامام الكاظم عليه السلام في منطقة الطارمية ببغداد

واوضح المصدر ان القوات الامنية قتلت مفرزة من ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً مشيرا الى سقوط ٤ شهداء و ٦ جرحى من افراد القوات الامنية ، من بين الشهداء ٣ ضباط بالجيش العراقي الباسل.

واكد المصدر ان من بين الضباط الشهداء الملازم الاول البطل ليث حسين الخيكاني حيث استشهد اثناء التصدي لحزام ناسف كان ينوي استهداف زوار الامام الكاظم عليه السلام