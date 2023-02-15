اتفاق سياسي ينهي الخلاف حول الموازنة ويقدم المفاوضات نحو إقرارها

أكد عضو النائب ناظم الشبلي، الأربعاء، قرب وصول موازنة 2023 الى البرلمان، مبينا ان القوى السياسية اتفقت بشكل نهائي على تفاصيل المشاريع وتوزيعها.

وقال الشبلي في تصريح لـ/ المعلومة/, أن "ائتلاف إدارة الدولة عندما تم تشكيلة اتفق على جملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية ومن ضمنها الاتفاق على توزيع الأموال بموازنة عام ٢٠٢٣ "٠

وأضاف أن " اللجان المتخصصة قد استكملت مهامها وكذلك هناك تقدما إيجابيا بالنسبة لحصة الإقليم بالموازنة وان قضية نفط الإقليم من خلال الإشارات الإيجابية لمناقشات الوفد الكردي المتواجد حاليا في بغداد ", مرجحا " إقرار الموازنة نهاية الشهر الجاري ".

وأوضح أنه "اذا ماتم الالتزام بتلك الاتفاقات بالتأكيد سيسهل لحكومة السوداني استكمال مشروع قانون الموازنة مبكرا وإرساله للبرلمان الإقرار".