القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي يوجه تحذيراً للسوداني من سياسة واشنطن في العراق

أكد القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، ان إجراءات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ستعمل على خفض أسعار صرف الدولار، فيما وجه تحذيراً للحكومة بشأن سياسة واشنطن.

وقال الفتلاوي في حديث ل /المعلومة/، إن "الإجراءات التي أصدرها السوداني خلال هذه الفترة ستعمل على خفض سعر صرف الدولار في فترة لا تتجاوز الأسبوعين من الان"، مبينا ان "تدارك الازمة يحتاج الى وقت بسبب التخطط والدراسة التي دفعت أمريكا من اجل الضغط بها على حكومة الحالية".

وأضاف، أن "إجراءات البنك الفيدرالي التي أدت الى رفع أسعار الدولار خلال الحكومة الحالية ليست بالصدفة"، مؤكداً أن "واشنطن كانت تخطط لاستغلال ورقة الاقتصاد منذ مدة".

وأوضح القيادي بتحالف الفتح، أن "حكومة السوداني يجب ان تكون اكثر حذرا من السياسة التي تتبعها واشنطن مع العراق من اجل تمرير مخططاتها في الفترة المقبلة".