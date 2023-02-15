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محافظة كربلاء المقدسة تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الغد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام
وكالة انباء براثا
29
2023-02-15
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محافظة كربلاء المقدسة تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الغد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام
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