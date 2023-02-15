النزاهة ترصد مخالفات ومغالاة بقيمة 37 مليار دينار في 14 مشروعا بديالى

كشفت الهيئة عن مُخالفاتٍ في تنفيذ أربعة عشر مشروعاً لتبليط وتأهيل الطرق في مُحافظة ديالى، مُبيِّنةً أنَّ كلفة تلك المشاريع بلغت أكثر من (36,000,000,000) مليار دينارٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان ان "ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى ديوان المُحافظة - قسم العقود تمكَّنت بعد التحرّي والتدقيق من كشف مُخالفاتٍ في مشاريع تبليط وصب وتأهيل الطرق والأرصفة في عددٍ من أقضية ونواحي محافظة ديالى المُحالة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيِّ لعام 2022.

وأوضحت الدائرة أنَّ المُخالفات تمثَّلت في تخصيص مبالغ لبعض الطرق التي هي مُبلَّطة بالأصل، والمُصادقة على تنفيذ مشاريع بأسلوب التنفيذ المباشر؛ على الرغم من إعداد كشوفاتها التخمينيَّة كمُقاولةٍ بهامش ربحٍ، ممَّا يُؤشِّرُ شكليَّة إعداد المُخطَّطات والكشوفات التخمينيَّة للمشاريع خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن إدراج مشاريع تحت أسماءٍ عامَّةٍ دون تحديد مواقعها، وعدم تحديد نقاط بداية ونهاية الطرق المشمولة بالتبليط.

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، أفادت الدائرة بأنَّ ملاكات المكتب التي قامت بالانتقال إلى مُديريَّة تربية ديالى رصدت مُخالفاتٍ في إجراءات التعاقد وإعداد الكشوفات؛ لتجهيز لوازم مدرسيَّةٍ".

لافتةً إلى وجود مُغالاةٍ في أسعار المواد في الكشف التخمينيِّ المُعدِّ لمشروع التجهيز الذي يعود للعام (2022) تسبَّبت بإلحاق ضررٍ كبيرٍ في المال العام بلغ مقداره (1,292,143,500) مليار دينارٍ