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عمليات بغداد للحشد تنتشر لتأمين زوار الإمام الكاظم (ع)


انتشرت قوة من عمليات بغداد للحشد الشعبي، الثلاثاء، في مداخل الكاظمية المقدسة لتأمين وحماية الزوار تزامنا مع إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

 وبحسب بيان لاعلام الحشد  ان "قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي شرعت بالانتشار في مدينة الكاظمية المقدسة الى جانب القوات الأمنية ضمن خطط تأمين وحماية الزائرين الوافدين الى مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".

وتابع ان " مفارز المتفجرات بالحشد الشعبي انتشرت في مداخل الكاظمية وباشرت بتفتيش السيارات المتروكة في طرق الزوار يأتي ذلك ضمن جهودها المتواصلة لتأمين الزيارة الرجبية".

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عمليات بغداد للحشد تنتشر لتأمين زوار الإمام الكاظم (ع)
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