المالية ترفض تحويل أجور وزارة الصناعة والمعادن الى عقود

اعتذرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تحويل الأجور اليومية الى عقود في وزارة الصناعة والمعادن لعدم وجود سند قانوني.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة انه "تبدي الوزارة بشأن تحويل الأجور الى عقود بانه لوحظ ان الموما اليهم تم تشغيلهم بصفة اجر يومي بعد تاريخ 2/10/2019 وتحويلهم الى عقود بعد تاريخ 2/10/2019 خلافا لقراري مجلس الوزراء (315) و (337) لسنة 2019 المعدل وعليه يتعذر تلبية الطلب لعدم وجود سند قانوني بذلك".