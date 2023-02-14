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النزاهة تضبط 14 متهماً بتعقيب المعاملات في ثلاث محافظات


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية ضبطٍ في عددٍ من فروع الهيئة العامَّة للضرائب، فيما اشارت الى ضبط 14 مُتَّهماً في مُحافظات نينوى والأنبار و واسط.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان  أن "الفريق الميدانيِّ في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكن من ضبط مسؤول الوحدة الخامسة في الهيئة العامَّة للضرائب/ فرع نينوى/ الأيسر، ومُوظَّفين اثنين آخرين في الدائرة؛ لاحتفاظهم بالمعاملات الأصليَّة للمواطنين، خلافاً للتعليمات الضريبيَّة، إضافةً إلى ضبط (4) مُعقِّبين في فرع نينوى الأيمن بحوزتهم أضابير تحاسبٍ ضريبيٍّ أصليَّةٍ، من بينها أضابير تعود لشركاتٍ، دون سندٍ قانونيٍّ، مع ضبط ستة ملايين دينار بحوزتهما".

الدائرة أكَّدت أنَّ "الفريق الميدانيَّ في مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ضبط أحد مُوظَّفي دائرة ضريبة الرمادي؛ لثبوت قيامه بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من المُراجعين مقابل إنجاز مُعاملاتهم، فضلاً عن ضبط (5) مُعقِّبين في فرعي ضريبة الفلوجة والكرمة؛ لقيامهم بتعقيب المُعاملات دون وكالةٍ رسميَّةٍ، إضافةً إلى قيامهم بمُساومة المواطنين وابتزازهم".

وأشارت إلى أنَّ "الفريق الميدانيَّ ل‍مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى دائرة الضريبة في المُحافظة، قام بضبط مُعقِّبين اثنين وبحوزتهما مُعاملاتٍ خاصَّةٍ بالمُواطنين؛ لغرض إنجازها بصورةٍ غير رسميَّةٍ".

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