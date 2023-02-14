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اشتباكات بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب و عصابات داعش الارهابية في كركوك .
وكالة انباء براثا
112
2023-02-14
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