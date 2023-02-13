السوداني يبحث مع لجنة التربية والتعليم سبل النهوض بواقع هذا القطاع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع لجنة التربية والتعليم النيابية سبل النهوض بواقع هذا القطاع.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن الأخير "عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية وهو اول اجتماع يُعقد مع لجنة نيابية بعد انتخابات اللجان النيابية".

واطلع السوداني، على "مقترحات النواب الرامية إلى تطوير قطّاع التربية والتعليم والنهوض بكل مفاصله".

وتابع البيان، "جرت خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في مجال البنى التحتية من حيث توفير المباني المدرسية وتجهيزاتها، وإسكان التربويين، فضلاً عن البحث في تعديل بعض التعليمات التي تخص التبرّع بالأراضي وطباعة الكتب المدرسية، والتداول بمقترح تشريع قانون حماية المُعلم".

وثمّن أعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية، "جهود الحكومة في دعم ملف الحماية الاجتماعية وتحفيز أبناء العوائل الفقيرة على الانخراط بالتعليم، وتوفير الرحلات المدرسية للمدارس التي كانت تعاني من شحة كبيرة بها، كما أشادوا بقرارات مجلس الوزراء بتثبيت المحاضرين الذين بلغ عددهم اكثر من 300 ألف".

وشدد رئيس الوزراء، على "اهتمام الحكومة بقطّاع التربية الذي يواجه جملة تحديات"، مشيرا إلى "مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي في تحسين واقع التربية والتعليم في مجال البنى التحتية وتطوير المناهج".

وأكد السوداني، "حاجة محافظات العراق إلى 8 آلاف مدرسة، قد يستغرق بناؤها سنوات، لكن الموازنة المالية تحمل معالجات وحلولاً، عبر صندوق العراق للتنمية وبمشاركة القطّاع الخاص".

وأشار إلى "عزم الحكومة على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ قانون مُنحة التلاميذ للعوائل الفقيرة المشمولة بالحماية الاجتماعية"، مؤكداً إمكانية معالجة جميع المشاكل الحالية، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".