اجتماع نيابي مغلق لوضع اللمسات الأخيرة لقانون الانتخابات المحلية

عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لوضع اللمسات الأخيرة لمناقشة مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية.
وقال مصدر نيابي إن " اللجنة القانونية النيابية عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا وبحضور جميع اعضائها لمناقشة مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 ".
وأشار الى، ان "المقترح مدرج للقراءة الاولى في جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم"
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