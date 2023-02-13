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مجلس الخدمة يعلن المصادقة على قرابة الـ2000 درجة وظيفية جديدة


صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، على 1956 درجة وظيفية جديدة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وتشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017.

وذكرت المجلس في بيان أنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستكمالا لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه، قرر المجلس باجتماعه الطارئ المصادقة على اجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير".

وأضاف، أن "الدرجات شملت كل من (التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الاعمار والسكان، وزارة الزراعة)".

وتابع "كما تضمنت العناوين الوظيفية الآتية:

وزارة الزراعة (مهندس زراعي / ماجستير) بواقع (1250) درجة وظيفية.

وزارة الزراعة (معاون منتج اغذية / بكالوريوس) بواقع (14) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد - تخصصات رياضية / ماجستير) بواقع (527) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد – تخصص فلسفة / ماجستير) بواقع (92) درجة وظيفية.

وزارة النقل (متنبئ / ماجستير) بواقع (3) درجة وظيفية.

وزارة الاعمار والاسكان (معاون رسام – دبلوم) بواقع (70) درجة وظيفية".

واشار البيان الى أن "عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم بلغ بالإجمال (1956) درجة وظيفية، ليكون عدد المتعينين لغاية الآن (9380)"، مشيرا الى أنه "سيتم نشر الاسماء لاحقاً وعلى الرابط التالي أضغط هنا".

وطمئن المجلس، "الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة وسيتم المصادقة عليها تباعا".

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