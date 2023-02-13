أبو ريشة للحلبوسي: العشائر ستؤدبك وتعيدك لصوابك وستنهي عصابتك

اتهم رئيس صحوات العراق سطام أبو ريشة، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتورط بإدخال أسلحة ومعدات لمجاميع مسلحة، مبينا ان العشائر ستؤدبه وتعيده لصوابه.

وقال أبو ريشة في حوار متلفز ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحول الى وحش كاسر وقد قام بتشكيل ميليشيات خاصة به خلال عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عبر تهريب السلاح من الخارج الى الانبار".

وأضاف ان "الحلبوسي يعمل وبكل طاقته على تقسيم العراق وإعلان الانبار فدرالية ضد بغداد دون النظر الى عمق المحافظة العشائري ومدى قدرة عشائرها على طرده".

وأشار الى ان "قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج تحول الى رئيس عصابة تابع للحلبوسي وسيتم محاسبتهم وتأديبهم من قبل العشائر الرافضة وعلى النواب السنة الانسحاب من مشروعه التخريبي الفاشل قبل محاسبتهم من قبل شيوخ عشائرهم"