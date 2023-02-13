الداخلية تحصّي بلاغات المواطنين بشأن "المحتوى الهابط"

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، حصيلة بلاغات المواطنين بشأن المحتوى الهابط، فيما أكدت أن جميع الحريات مكفولة بالدستور العراقي لكن المتهمين خرقوا القانون، بينت صحة دخول فئات مزورة من إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا، في مؤتمر صحفي، إن "عدد البلاغات والاخبار من قبل المواطنين ضد المحتوى الهابط وصل لـ 96 ألف تبليغاً".

وأكد المحنا: "وجود تعاون كبير بين الداخلية والقضاء العراقي بشأن منع انتشار المحتوى الهابط".

وأضاف، أن "الجميع يؤيد هذه الحملة التي تستهدف انهاء الجوانب المسيئة للعادات والأعراف والتقاليد العراقية"، لافتا الى أن "جميع الحريات مكفولة بالدستور العراقي، لكن المتهمين خرقوا القانون".

اما في مجال مكافحة المخدرات، أوضح المحنا، أن "الوزارة استهدفت كبار تجار المخدرات، وتم تحديد مناطق العبور"، مؤكداً: "قدمنا الدعم الكبير ل‍مديرية مكافحة المخدرات لدورها المهم".

وأشار المتحدث باسم الداخلية، أن "عدد كبير من المتورطين كانوا يوضعون في السجون مع كبار المجرمين وهذا غير صحيح"، مستدركاً بالقول: "تم تأهيل العديد من المواقع لتكون معسكرات خاصة بهم".

وبين، أن "المتعاطي الذي يسلم نفسه، يكون محتسبا قانونيا وسيدخل بالمستشفيات الخاصة ب‍وزارة الصحة"، مشددا على ضرورة "وجود تنسيق مع الجهات الأجنبية بشأن مكافحة المخدرات".

وطالب المحنا بأن "يكون هنالك جهداً متكاملاً (شعبي ومؤسساتي) لمكافحة هذه الافة".

وبشأن صحة دخول عملة الـ 25 ألف دينار المزورة من إيران، بين محنا: " لا صحة لدخول فئة 25 ألف المزورة من إيران"، مستطرداً: " بين الحين والأخر نلقي القبض على مزورين، وليس هناك أي داع لقلق المواطنين".