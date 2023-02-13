الإطاحة بإرهابيين في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الاطاحة بعنصرين ارهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ، أنه "تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والامن من الاطاحة بعنصرين ارهابيين وفق مذكرتا قبض قضائيا صادرة بحقهما (١/٤) ارهاب من قانون العقوبات في محافظة صلاح الدين".

وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع مفارز الامن الوطني بالمحافظة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما الى التحقيق".