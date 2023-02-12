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هيئة النزاهة تضبط "صمامات نفطية" غير صالحة للعمل في البصرة


أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن ضبط صمامات نفطية غير صالحة للعمل بقيمة 3,2 ملايين دولار.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم ضبط موادّ مُجهَّزةٍ لمصلحة شركة نفط البصرة تمَّ تسلُّمها رغم عدم صلاحيَّتها للعمل، قيمة تلك الموادّ تجاوزت (3,216,000) ملايين دولارٍ أمريكي".

وأضاف البيان أن "عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، والذي انتقل إلى مخازن شركة نفط البصرة في الرميلة الشماليَّة،ضبط (27) صمَّاماً نفطياً مُجهَّزة من قبل إحدى الشركات الأمريكيَّة، وبالفحص تبيَّن أنَّها فاشلة وغير صالحةٍ للعمل، حسب تقرير اللجنة المُوفدة إلى الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة في العام 2019".

وتابع بيان النزاهة أن "تقرير اللجنة أوضح وجود "تنقرات" على سطوح الصمَّامات وعيوبٍ في اللحام وتقشُّرٍ في طلاء الصمَّامات، فضلاً عن استخدام طلاءٍ غير مُناسبٍ لا يتحمَّل درجات الحرارة، لافتةً إلى أنَّه، بالرغم من كلِّ تلك المُلاحظات، تمَّ شحن الصمَّامات إلى شركة نفط البصرة".

ولفت البيان إلى أنَّ "الشركة تسلَّمت تلك المواد بالفعل وقامت بإيداعها في المخازن، بعد أن تمَّ صرف 80% من قيمة العقد، أي أكثر من (2,560,000) مليوني دولارٍ أمريكيٍّ، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر والهدر في المال العام".

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