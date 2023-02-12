هيأة السياحة تغلق عددا من شركات السفر والسياحة

اقامت هيأة السياحة دائرة المجاميع السياحية، اليوم الاحد، بحملة غلق عدد من شركات السفر والسياحة غير المجازة في قاطعي الكرخ والرصافة.

وذكر بيان للهيأة ان “الحملة شملت غلق الشركات / نجم الهاني ، الثرى ، مدار العالم” ضمن قاطع الكرخ منطقة المنصور، فيما تم غلق شركة رحلة البدر ، أضواء الروضتين، الثرثار ، رحلة السندباد ، النخيل ضمن قاطع الرصافة منطقة شارع فلسطين”.

وتابع “‏حيث قامت اللجنة المختصة بغلقها بالشمع الأحمر ، ووضع لافتات على واجهات مقراتهم”.

ونوهت الهيأة الى أن أمر “الغلق لتلك الشركات جاء لمخالفاتها القوانين والتعليمات الصادرة من هيأة السياحة، وتم احالتها بموجب محاضر رسمية إلى القسم القانوني لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.