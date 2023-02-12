الناطق باسم القائد العام: مقتل 7 إرهابيين بينهم ما يسمى والي ديالى بضربة جوية

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، مقتل 7 ارهابيين بينهم ما يسمى والي ديالى بضربة جوية ضمن سلسلة جبال حمرين.

وقال رسول، في بيان ان :"قواتنا الامنية المسلحة البطلة تواصل ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

واضاف "حيث نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات F_16 ، ضمن سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل 7 إرهابيين بينهم المجرم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو ( سامي موحان الملقب ابن عبد الرحمن)".