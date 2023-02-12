اعتقال صاحب صيرفة في الفلوجة لعدم التزامه بالتسعيرة الرسمية للدولار

افاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الاحد، باعتقال قوة امنية احد اصحاب مكاتب الصيرفة جراء عدم التزامه بتسعيرة صرف الدولار الجديدة في مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان " قوة امنية نفذت عملية امنية استهدفت عدد من مكاتب الصيرفة في مدينة الفلوجة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بعدم التزام عدد من اصحاب مكاتب الصيرفة ببيع الدولار وفق السعر المحدد من قبل البنك المركزي“.

واضاف المصدر ان" القوة تمكنت من اعتقال المستهدف وبحوزته مبالغ مالية من عملة الدولار ، مبينا ان" عملية مداهمة مكتب الصيرفة المستهدف تزامن مع قيام قوة امنية بمداهمة عدد من مكاتب الصيرفة في بغداد لعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة ، مؤكدا ان " عملية الاعتقال تأتي ضمن حملة تعقب المضاربين والمتحكمين بعملة الدولار واحالتهم الى القضاء ".

يشار الى ان قوة امنية داهمت في وقت سابق مكاتب للصيرفة في مدن الانبار بحثا عن مضاربين لسعر صرف الدولار ".