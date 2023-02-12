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بسبب "التهميش".. نواب مسيحيون يرفعون دعوى قضائية ضد الحلبوسي


كشف النائب عن المكون المسيحي دريد جميل، الأحد، عن إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد الحلبوسي لعدم منح المكون رئاسة لجنة نيابية.

وقال جميل في حديث ل /المعلومة/ إن "عملية انتخاب رئاسة اللجان ونائبيها شابها التهميش والإقصاء"، منتقدا "رئاسة مجلس النواب لدورها بتهميش المكون المسيحي وباقي المكونات الأخرى".

واضاف :"تفاجئنا خلال عملية التصويت على النواب الغاء عضويتنا من لجنة النزاهة النيابية"، لافتا إلى أن "رئاسة البرلمان لم تعط فرصة للمكونات في تسلم رئاسة لجان نيابية أو أحد نوابها". 

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