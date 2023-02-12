رشيد: حكومتا المركز والاقليم لديهما الإرادة والرغبة على حل القضايا عبر الحوار

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 12 شباط 2023 في قصر بغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة وزير الداخلية السيد ريبر أحمد والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية وملف النازحين في البلاد، وضرورة توحيد الجهود بين القوى العراقية لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

وأكّد السيد الرئيس أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات حقيقية تفضي لحلول جذرية للمسائل العالقة استنادا إلى الدستور والقانون والمصلحة الوطنية للبلاد، مشددا فخامته على أن العراقيين ينتظرون استحقاقات مهمة منها إقرار الموازنة وقانون النفط والغاز لما لهما من تماس مباشر بحياة المواطنين ومعيشتهم.

وأشار الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم لديهما الإرادة والرغبة على حل القضايا عبر التفاهم والحوار بين الطرفين.

بدوره، أكد السيد ريبر أحمد حرص حكومة إقليم كردستان على التوصل إلى تفاهمات وحلول جذرية للمسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى العلاقات الجيدة بين الجانبين.

وثمن أحمد موقف وجهود فخامة رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر، ودوره في حل الإشكالات بين الأطراف السياسية وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالبلاد.