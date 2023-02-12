مد جسر جوي لنقل مصابي الزلزال في سوريا لمستشفيات العتبة الحسينية

كشفت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاحد، عن خطتها الطبية الخاصة باغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخرا.

وبينت العتبة الحسينية في بيان أنها :"ستنسق مع وزارتي الصحة في العراق وسوريا، لمد جسر جوي إلى كربلاء، وذلك لاجراء عمليات الكسور المتعددة، واصابات ما بعد الحوادث".

وقال عضو وفد هيأة الصحة والتعليم الجامعي التابعة للعتبة الحسينية بهاء الوائلي "امتثالا لتوجيهات المرجعيه العليا، وباشراف مباشر من قبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قامت هيأه الصحه والتعليم الطبي بتخصيص مستشفى متكامل وفريق طبي لمرافقة قافلة الاغاثة التي انطلقت الى سوريا".

وأوضح "سنقدم محاور عدة لخدمة واغاثة اهلنا المنكوبين جراء هذا الزلزال، تتضمن سلة غذائية فيها غذاء للاطفال والحليب وبعض المستلزمات الاساسية".

وأضاف الوائلي، أن "هنالك فريقا متخصصا من غرفة عمليات هيئة الصحة وهم عبارة عن مسعفين متخصصين بالكوارث مجهزين بالاجهزة المنقذة للحياة مع ادوية منقذة للحياة، ووضعنا خطة لتطبيقها".

وتابع أن "هناك محورا سيتم العمل على تطبيقه حين وصلنا وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة في العراق وسوريا، يتضمن مد جسرا جويا من سوريا إلى كربلاء، الهدف منه اسعاف المتضررين من الزلزال لاجراء عمليات الكسور المتعددة، واصابات ما بعد الحوادث".

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قد وصف قافلة الاغاثة التي توجهت الى سوريا بانها قافلة حسينية مرجعية انسانية وطنية خالصة، مشددا على ضرورة العمل المتواصل دون كلل أو ملل لاغاثة الشعب السوري، داعيا الجميع الى تقديم المساعدة لهم.