العراق يفتح مركزاً ثانياً في انقرة لإيواء مواطنيه النازحين من مناطق الزلزال

أعلنت السفارة العراقيَّة في أنقرة، اليوم الأحد، فتح مركز ثانيّ للإيواء في أنقرة؛ بسبب زيادة أعداد المواطنين النازحين من مناطق الزلزال.

وذكر بيان للسفارة، أن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، افتتحت اليوم الأحد المُوافق 12 شباط 2023، المركز الثانيّ للإيواء في أنقرة في مدرسة الأبداع العراقيَّة الواقعة في 19 مايس، زقاق جايلاك، رقم:5، 06290، كجي اورن، بسبب زيادة إعداد المواطنين النازحين من مناطق الزلزال المدمر".

وأشار البيان إلى أن "السفارة أجلت يوم أمس (75) مواطن عراقيّ، وتعمل على إصدار الوثائق الخاصة من أجل نقلهم إلى العراق".