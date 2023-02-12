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السوداني يصدر عدة توجيهات تخص مفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان


أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عدة توجيهات تخص مفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة أتمتة البطاقة التموينية، بحضور وزير التجارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ورئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف البيان: "خلال الاجتماع جرى عرض برنامج الأتمتة، الذي يتضمن اعتماد بطاقة إلكترونية لكل ربّ أسرة مشمولة، واعتمادها في توزيع مفردات البطاقة التموينية".

وبحسب البيان، وجّه السوداني، وزارة التجارة بـ"إنجاز البرنامج بأسرع مدّة زمنية، من أجل إيقاف الهدر بالمال العام، واعتماد محافظة كربلاء كبيئة تجريبية لتطبيق البرنامج".

واستعرض الاجتماع توجيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات العاجلة، لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك لعموم المواطنين والفئات الفقيرة من المشمولين ب‍هيئة الحماية الاجتماعية، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بصددها، بحسب البيان.

يُشار إلى أن التطبيق الإلكتروني الجديد جرى إعداده من قبل شركة مختصة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تكوين قاعدة بيانات جديدة ومحدثة عبر مقاطعتها مع القاعدة الحالية، بما يمنع التلاعب ويكشف أسماء المتوفين والمقيمين خارج العراق والأسماء الوهمية كافة، وكذلك سيسهم في تحديد المستلم الحقيقي للمفردات والتأكد من استلامه.

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السوداني يصدر عدة توجيهات تخص مفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان
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