قرار جديد من العمليات المشتركة بشأن ارسال المساعدات الى سوريا

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، قراراً جديداً بشأن ارسال المساعدات الاغاثية الى سوريا.

وذكرت القيادة في بيان انها "قررت منع إرسال العجلات نوع بيكب التي تحمل او ترافق المساعدات الإغاثية الى الجارة سوريا وذلك لعدم السماح لها من قبل الجانب السوري بالمرور وعدم وجود وقود كاف لها، حيث صدرت توجيهات الى جميع السيطرات بمنع هذه العجلات من التوجه والوصول الى منفذ القائم الحدودي".

واضافت أن "عملية تسهيل عبور المساعدات التي تحملها العجلات ذات السعة خمسة طن فما فوق أو البرادات مستمرة".

وثمنت قيادة العمليات المشتركة، "جميع الجهود والفعاليات الإنسانية التي عملت على إرسال المساعدات الإغاثية".