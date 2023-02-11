يحيى رسول: 24 طلعة جوية نقلت 113 طناً من المساعدات الى سوريا وتركيا

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، ان 24 طلعة جوية نقلت (113 طناً) من المساعدات الإنسانية وإعادة العائلات العراقية الناجية من الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال يحيى رسول في بيان، اليوم السبت (11 شباط 2023) انه "وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الخاصة بتقديم الدعم الإنساني لإغاثة الناجين من الزلزال الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا، وبمتابعة وإشراف وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، نفذت طائرات القوة الجوية من خلال طائرات النقل العسكرية (C130)، وخلال الأيام الماضية (7 – 10 شباط) 24 طلعة جوية من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية ومطار أربيل الى مطارات دمشق وحلب وغازي عين تاب".

وأضاف يحيى رسول انه "تم نقل (113 طناً) من المساعدات الإنسانية وإعادة العائلات العراقية الناجية من الزلزال في الدولتين"، موضحاً انه "مازالت عمليات نقل المساعدات مستمرة".

وأحدث زلزال عنيف فجر الاثنين (6 شباط 2023)، دماراً هائلاً في جنوب تركيا وشمال سوريا، مودياً بحياة أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً لحصيلة غير نهائية حتى الآن.