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العراق يدعو إلى عودة حضور سوريا للقمم العربية


دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى عودة حضور سوريا للقمم العربية القادمة. 

وقال الحلبوسي، خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمات العربية في القاهرة، السبت (11 شباط 2023) "يجب أن يكون موقف منكم ومن خلالكم إلى كل أشقائنا العرب لحضور سوريا في القمم العربية القادمة". 

كلمة الحلبوسي جاءت عقب حادث الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلّف آلاف القتلى عشرات آلاف الجرحى عدا الخسائر المادية الضخمة. 

وذكر الحلبوسي "في هذه الأزمة الأخيرة باشر العراق بفتح المنافذ مع الجمهورية العربية السورية، لإيصال المساعدات الشعبية والحكومية، والوقوف مع الشعب السوري الشقيق". 

رئيس مجلس النواب العراقي، دعا إلى أن يكون هنالك "دور عربي واضح، وأن تتبنى القيادة العربية والدول العربية على كافة المستويات عودة سوريا إلى محيطها العربي، وعودة سوريا إلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل". 

وشدد محمد الحلبوسي، على وجوب اتحاذ موقف من قبل البرلمات العربية للعمل على عودة واستقرار سوريا. 

وكانت الخارجية الجزائرية قد حاولت إيجاد توافق عربي على دعوة دمشق للقمة التي عقدت في العاصمة الجزائر، تمهيداً لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، والتي كانت قد علّقت عضويته بعد قرار أصدره وزراء الخارجية العرب في 12 تشرين الثاني 2011، خلال فترة الاحتجاجات ورفض دمشق مبادرة للحل طرحتها الجامعة العربية.

من جانب آخر، قضى أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن  في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي، حسب آخر أرقام رسمية أعلن عنها.

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