أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن اعتقال خمسة متهمين ببيع العملات والحوالات دون موافقات في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة الدقيقة للصيرفات والمكاتب المتلاعبة باسعار سعر الصرف وعبر معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من ضبط عدد من الصيرفات والشركات في منطقتي الكفاح وشارع الجمهورية ببغداد والقبض على خمسة متهمين منهم بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".

وأضاف البيان "كانوا يقومون ببيع وشراء العملات الاجنبية والحوالات الداخلية والخارجية وبدون موافقات رسمية وبخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي"، مشيراً الى "ضبط بحوزة احدهم على حاسبة (لابتوب) ووصولات ووثائق خاصة بالحوالات الداخلية والخارجية، تم الضبط من خلال التنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة وفوج طؤارى بغداد الخامس".

ولفت بيان الخلية الى أن"مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن الميدانية القت القبض على احد تجار الاعضاء البشرية وسط بغداد بالتنسيق مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية، الصادرة بحقه مذكرة قبض من احدى المحاكم المختصة".

وفي شأن متصل، قال البيان إن "مفارز المديرية الاخرى استطاعت من ضبط (٢١) مخالفا لشروط الإقامة من جنسيات اجنبية في منطقة السعدون ببغداد، جرى القبض بالتنسيق مع شوؤن الاقامة والقوة الماسكة، تم تسليمهم اصوليا الى الجهات المعنية".