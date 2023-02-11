السوداني يوجه بالتواصل مع العراقيين المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا

اعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، تشكيل خلية أزمة لتنظيم المساعدات الإغاثية للشعبين السوري والتركي.
وقال العوادي، في تصريح متلفز، انه :"تم تشكيل خلية أزمة لتنظيم تقديم المساعدات الإغاثية للشعبين السوري والتركي".
واضاف ان "اللجنة تضم 11 وزارة بالاشتراك مع الدفاع المدني والهلال الأحمر العراقي".
وتابع العوادي "رئيس الوزراء وجه بالتواصل مع العراقيين المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا وتلبية احتياجاتهم كافة".
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