العراق يتفق مع مصرف عالمي لتسهيل مدفوعاته الى الصين

التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، اليوم السبت، دانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة جي بي مورغان على هامش زيارته واشنطن.

وذكر اعلام البنك المركزي في بيان انه "تم خلال اللقاء الاتفاق على قيام مصرف جي بي مورغان بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر، وجرت كذلك مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور للبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي في العراق".

واوضح البيان، إنّ "البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً "تعزيز علاقات البنك المركزي العراقي مع نظرائه في دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره".